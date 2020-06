Dünyanın dörd bir yanından insanların ortaq şikayətilərinin başında piylənmə gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə, ölkəmizdə bel, omba və ayaq bölgəsi yağlanması çox sıx görülən problemlərdəndir.

Ev üsulu bu reseptlə kabusdan xilas olacaqsınız.

Zəncəfil suyu ilə yağ yandırmaq üçün lazım olan məhsullar:

5 litr su

1 ədəd limon

Öncə suyu qaynadıb içərisinə dilimlənmiş zəncəfil əlavə edin. 15 dəqiqə ərzində bişirin. Daha sonra ocaqdan alıb soyumasını gözləyin. Süzgəclə süzüb için.

