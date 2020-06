Tovuzda gənc oğlana canavar hücüm edib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əsirik kəndində meşə yaxınlığında qeydə alınıb.

23 yaşlı Samir Əliyev canavar dişləməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal ona lazımi tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. S.Əliyev ilkin yardımdan sonra evə buraxılıb.

