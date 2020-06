Koronaviruslu xəstənin "Semaşko"dan yaydığı video ilə bağlı AÇIQLAMA

TƏBİB-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəvanə Əliyeva sosial şəbəkələrdə "Semaşko" kimi tanınan xəstəxanaya yerləşdirilən koronaviruslu xəstənin yaydığı videodan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurum rəsmisi "BakuPost"a 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə çəkilən görüntülər barədə açıqlama verib. O sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə bağlı araşdırma aparacaqlarını bildirib.

Xatırladaq ki, ötən gün yayılan görüntülərdə adıçəkilən xəstəxanaya yerləşdiirlən xəstələrdən biri həkimlərin virus daşıyıcılarına nəzarət etmədiklərini, qızdırmasının qalxmasına baxmayaraq lazımi dərman və iynə ilə təhciz edilmədiklərini bildirmişdi. Xəstənin sözlərinə görə, hətta tibb bacıları da xüsusi geyimlərdə xidmət göstərmirlər. Bu isə onların virusu yaymasına yol aça bilər.

Son məlumata görə, Azərbaycanda COVID-19-a yoluxan 12 729 nəfərdən 154-ü həyatını itirib, 6 799-u sağalıb. Ötən gün növbəti antirekord qeydə alınıb və ölkə ərazisində 471 nəfərin testi müsbət nəticə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.