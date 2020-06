Alimlərin proqnozlarına görə, 39 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda su qıtlığı ehtimalı var.

Metbuat.az konkret.az-a istinadla xəbər verir ki, respublikadakı su anbarlarının tutumu 21 milyard kub metr olsa da, bu rəqəm 4 milyard kub metr azalıb.

Bu isə vəziyyətin getdikcə çətinləşəcəyini istisna etmir. Digər tərəfdən, ölkədə su ehtiyatının miqdarını göstərən dəqiq statistika mövcud deyil. Bu da vəziyyətlə bağlı lazımi tədbirlərin görülməsini çətinləşdirir.

