Vəhşi heyvan bazarlarında koronavirusun yeni növləri tapıldı

Cənub şərqi Asiyadakı bazarlarda və restoranlarda satılan siçanlarda fərqli koronavirus növləri tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, heyvanlar arasındakı pozitiv çıxan test faizi heyvanlar "bazardan süfrəyə" aparılarkən artır və bu da göstərir ki, heyvanlar bu müddətdə virusa yoluxurlar. Təsbit edilən virus növlərinin insan üçün zərərli olduğu düşünülmür.

Lakin alimlər bir müddətdir vəhşi heyvan ticarətinin virus qaynağı olduğunu bildirirlər. ABŞ və Vietnamlı araşdırma qrupu fərqli koronavirusların qarışımı və restoranlara gedən tədarük zənciri boyunca güclənmələrinin müştərilər üçün risk olduğunu deyiblər.

Mənbə: BBC Türk

