Epidemiyanın başladığı Çində tibb işçisi olaraq çalışan professor Li Lanxuan koronavirusun -20 dərəcədə 20 il yaşaya bildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, professor virusun soyuq şərtlərdə də yaşaya bildiyi üçün ölkələr arasında sürətlə yayıldığını deyib.

O, donmuş qidalarda da koronavirus ola biləcəyini qeyd edib. Professorun sözlərinə görə, donmuş qidaların satıldığı bazarda koronavirusun sürətlə yayılmasına səbəb də bu fakt olub.

Mənbə: HaberGlobal

