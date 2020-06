Hacıqabul şəhər sakinindən ov tüfəngi və patronlar götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əməliyyatı Hacıqabul Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları keçiriblər.

Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini X.İmanovdan lüləsi kəsilmiş ov tüfəngi və 2 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb.

Şəmkir Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində isə şəhər sakini A.Hüseynovun evindən müvafiq sənədləri olmayan “İJ-16” markalı ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb.

