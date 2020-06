Koronavirus səbəbilə evlərə gəlib hərkəsə iynə vurulur? – RƏSMİ AÇIQLAMA

Son günlər sosial şəbəkələrdə koronavirus səbəbilə hər kəsə iynə vurulması xəbəri gündəm olub. Xüsusən regionlarda virusa görə iynə vurulması mövzusundan danışılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş infeksionist Cəlal İsayev bildirir ki, xəstələrin müalicəsi xəstəxana şəraitində aparılmalıdır.

“Qapıda iynə vurmağa yalnız rəsmi adam gələ bilər. Təcili yardım çağırılırsa, olur. Şaiyədir. Həkim təyinat verirsə, həkimin təyinatı ilə oturub durmaq lazımdır”, – deyə Cəlal İsayev qeyd edib.

Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasına qarşı vaksin hələ ki, tapılmayıb. Belə olduğu təqdirdə peyvənddən söhbət gedə bilməz.(Qazet.az)

