Azərbaycanda baş redaktor və ailəsi koronavirusa yoluxdu - FOTO

Azərbaycanda daha bir ailə koronavirusa yoluxub.

Metbat.az xəbər verir ki, “Kaspi” qəzetinin baş redaktoru İlham Quliyev və ailə üzvləri COVID-19-a yoluxub.

Bu barədə İ.Quliyev özü məlumat verib.

O bildirib ki, müayinə zamanı ağciyərlərində virus nəticəsində dəyişikliklərin baş verdiyi aşkarlanıb:

“Koronavirus infeksiyası ilə mübarizə aparan xəstələrin sırasına mən və ailə üzvlərim də qoşuldu. Kompüter tomoqrafiyası ilə aparılan müayinələr zamanı hər iki ağciyərdə buzlu şüşə aşkarladı.

Müvafiq olaraq Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdirildim və müalicəmi burada davam etdirirəm. Çətinliklərə və ağrılara baxmayaraq, nikbin olmaq lazımdır. Tezliklə virusla mübarizəni qazanıb, normal həyata qayıdacağımıza inanırıq. Özünüzü qoruyun!”

