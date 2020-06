Qeyri-adi hadisə ABŞ-da meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Vaşinqton əyalətinə bağlı Sitl şəhərində bir qrup gənc sahildəki qayalıqlarda sahibsiz bir çamadan tapıblar. İçində pul ola biləcəyini düşünən gənclər çamadanı açdıqda gördüklərindən şoka düşüblər.

Çamadanın içindən parçalara ayrılmış cəsəd çıxıb. Gənclər çamadanı açdıqları anları videoya çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar.

Mənbə: sondakika.com

