Artıq dünəndən etibarən ölkənin 8 şəhər və rayonunda ciddi karantin rejimi tətbiq olunur.

Fəaliyyətlərinə icazə verilməyən bir sıra xidmət sahələri də var ki, onlar iyulun 5-dək fəaliyyət göstərə bilməyəcəklər. Kafelər, restoranlar, gözəllik salonları, bərbərlərdə bu siyahıdadırlar. Baku.Tv əməkdaşları şəhərin müxtəlif yerlərində müşahidələr aparıblar.

Ətraflı video təqdim edirik :

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.