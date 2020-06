Türkiyənin "Beşiktaş" klubu 2020/2021 mövsümü üçün ilk transferini həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi "Alanyaspor"un oyunçusu Fabris N Sakala ilə anlaşıb.

Klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatan 30 yaşlı müdafiəçi "Beşiktaş"la 3 illik müqavilə imzalayacaq.

Qeyd edək ki, Fabris N Sakala "Alanyaspor"da 2016-cı ildən çıxış edib.

