Dövlət tərəfindən pandemiyadan əziyyət çəkən sahibkarlara dəstək məqsədi ilə kredit ödənişlərində müəyyən güzəştlər ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İTV Xəbər”də məlumat verilib. Əsasən iki formada təqdim ediləcək güzəştlər paketi yaxın günlərdə iş adamlarının istifadəsinə veriləcək.

