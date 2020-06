Səudiyyə Ərəbistanı bu il xarici zəvvarlar üçün Həcc ziyarətini ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna yeni növ koronavirus pandemiyası səbəb olub.

Bildirilir ki, bu il Həcc ziyarəti ölkə ərazisində yaşayan müxtəlif millətlərdən olan çox az sayda zəvvarın iştirakı ilə baş tutacaq.

