Yoluxan xəstələrdən 168-i reanimasiyadadır - TƏBİB

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Azərbaycanda koronavirusla bağlı iyunun 22-nə olan statistik göstəriciləri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata əsasən bu gün ölkədə 5878 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi var.

Onlardan 168 nəfər reanimasiyada, 35 nəfər isə süni tənəffüs cihazındadır.

Qeyd olunub ki, bu gün 4345 test edilib. Yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar ümumilikdə 426 394 test aparılıb.

Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycanda daha 478 nəfər koronavirusa yoluxub, 369 nəfər sağalıb, 7 nəfər isə vəfat edib.

