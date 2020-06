"Türkiyə Liviyada təhlükəli oyun oynayır, reaksiyamız sərt olacaq" - Makrondan Türkiyəyə təhdid

Fransa prezidenti Emmanuel Makron Tunis prezidenti Qeys Səid ilə ortaq keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin Liviyadaki rolundan narahat olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Makron Türkiyəni "təhlükəli oyun" oynamaqla günahlandırıb. Fransa lideri Türkiyənin Liviyada oynadığı oyunun Berlin konfransında verilən vədlərə zidd olduğunu düşündüyünü və bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana da dediyini ifadə edib.

Türkiyənin Liviyada irəlləməsinə icazə verməyəcəyini deyən Makron Türkiyəyə reaksiyalarının sərt olacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Fransa və Türkiyənin Liviyadakı daxili müharibədə mövqeləri ziddir. Türkiyə BMT-nin tanıdığı Tranlusdakı Beynəlxalq Sülh Höküməti (UMH) dəstəkləyir. Fransa isə ölkənin şərqindəki general Haftara dəstək verir.

