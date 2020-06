İtaliyanın "Yuventus" klubunun futbolçusu Kriştianu Ronaldo növbəti rekorda imza atıb.

Metbuat.az bildirir ki, 35 yaşlı ulduz futbolçu İtaliya A Seriyasında ən çox qol vuran portuqaliyalı oyunçu olub. O, son turda "Bolonya"nı 2:0 hesabı ilə məğlub etdikləri matçda da qol vurub və bu onun İtaliya çempionatlarında 43-cü qolu olub.

O, bu göstəriciyə görə "Milan" və "Fiorentina"nın keçmiş portuqaliyalı futbolçusu Ruy Koştanı üstələyib.

Mənbə: Goal.com

