Bakıda küçəni çirkab suları basıb - VİDEO

Binəqədi rayonunun Mikayıl Ələkbərov küçəsində yaşayan sakinlər kanalizasiya suları və onun yaratdığı problemlərdən necə deyərlər, “lap boğaza yığılıblar”.

Baku.tv xəbər verir ki, ərazidən keçən üstüaçıq kanalizasiya xətti vaxtaşırı daşaraq evlərin altına və küçəyə dolur.

Sakinlər təkcə üfunət qoxusundan əziyyət çəkmirlər, həmçinin çirkab sularına övladlarının yıxılmasından qorxurlar.

Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti isə məsələdən xəbərdardır. Qurumdan verilən məlumata görə, problem barədə Azərsu ASC-ə məlumat verilib.

“Rayon icra hakimiyyəti məsələdən xəbərdardır. Bu barədə Azərsu ASC-ə məlumat vermişik. Həmin qurumdan bizə verilən məlumatda ərazidəki problemin aradan qaldırılması üçün layihələndirmə aparılması və gələcəkdə məsələnin aradan qaldırılacağı bildirilib. “ - Kənan Kərimov. Bİnəqədi İH da baş məsləhətçi

Ümid edirik ki, dövlət qurumları bu məsələnin həlli prosesini çox uzatmaz. Əks halda bu muhit ərazidə yaşayan insanlar üçün əsl xəstəlik mənbəyi olacaq.

