Milli Məclisin (MM) növbədənkənar sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti iclas iyunun 25-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, MM üzvü Sahib Alıyevdə koronavirus aşkarlanıb. İyunun 21-də isə Milli Məclisin deputatlarından koronavirus infeksiyası ilə bağlı test nümunələri götürülüb. Bu səbəbdən Milli Məclisin iyun ayının 23-nə təyin olunan plenar iclası keçirilmədi.

