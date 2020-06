İran Səhiyyə Nazirliyi sözcüsü Sima Sadat Lari son 24 saatda ölkədə koronavirus səbəbindən 121 nəfərin öldüyünü və 2 min 445 nəfərin yoluxduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 9 min 863 olub. Yoluxanların ümumi sayı isə 209 min 970-dir. 169 min insanın müalicə edilərək sağaldığı qeyd edilib.

Ölkədə bu günə qədər 1 milyon 475 min 331 test edildiyi ifadə edilib.

Mənbə: İRNA

