8-ci km bazarında növbəti karantin reydi - VİDEO

Bugün Nizami rayon Polis əməkdaşları tərəfindən 8-ci km Bazarında reyd keçirilib.

Baku.Tv xəbər verir ki, reyd zamanı satıcı və sahibkarların işləmək üçün arayışının olub olmamasını yoxlanılıb. Həmçinin, karantin rejiminə uyğun olaraq qaydalara əməl etmələrini və tibbi maskalardan istifadə etməylərini tövsiyyə edib. Reyddə bazara gələn müştərilərin müvafiq icazələrinin olub-olmaması yoxlanılıb. Yoxlamaları paytaxtın bütün ərazilərində insanların sıx olduğu yerlərdə mütəmmadi olaraq davam etdiriləcək.

Ətraflı videonu təqdim edirik :

