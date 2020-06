Cari ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycana 69 ədəd avtobus idxal olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, 4 ayda ölkəyə 16 min 20 minik avtomobili və 1048 yük avtomobili gətirilib.

