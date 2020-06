AzTV-nin daha bir əməkdaşı COVİD-19 virusuna yoluxub.

Metbuat.az baku.ws-a istiandən xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl aparıcı Ülfət Rəhimovada koronavirus aşkarlanıb.

45 yaşlı telejurnalist xəstəxanaya yerləşdirilib.

Ü.Rəhimova "Azərbaycan deyəndə" layihəsinin təqdim edir. O, eyni zamanda Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin nəzdində olan Teleradio Akademiyasında prorektoru vəzifəsini icra edir.

