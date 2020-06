Arxeoloji qazıntılar aparan heyət tapdıqları tabutun içindən çıxanları gördükdə şoka düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk gördüklərində nə olduqları anlaşılmayan tabutun içindən minlərlə sikkə çıxıb. Xəzinənin ağırlığının 250 kiloqram olduğu bildirilib. Mütəxəssislər bu xəzinənin 2 min il əvvəl basdırıldığını açıqlayıblar.

Bildirilib ki, heyət bu xəzinəni tapmaq üçün 30 ildir ki, qazıntılar aparmaqla məşğuldur.

Mənbə: sondakika.com

