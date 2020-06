İran tərəfindən terrorçular tərəfindən açılan atəş nəticəsində Türkiyə ordusunun əsgəri yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsgər xəstəxanaya çatdırılsa da, müdaxilələrə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlama yayımlayıb.

Mənbə: sondakika.com

