Beyləqanda 22 yaşlı oğlan su kanalında boğulma təhlükəsi ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Elçin Verdiyev ötən gün Şahsevən kəndi ərazisindən keçən su kananılda huşsuz vəziyyətdə aşkar edilib.

Təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilən E.Verdiyevin həyatı xilas edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.