Kafeyə gələn müştərini beysbol taxtası ilə öldürdü - EKSKLÜZİV VİDEO

2018-ci il avqustun 10-da Xırdalan şəhər Təcili Tibbi Yardım stansiyasından Binəqədi RPİ-nə Biləcəri qəsəbəsindən ağır xəsarətlərlə gətirilən 1993-cü il təvəllüdlü Cavid Həmzəyevin vəfat etməsi barədə məlumat verilib.

Baku.Tv xəbər verir ki, araşdırma zamanı məlum olub ki, mərhum bir müddət əvvəl dostları ilə «Aşıqlar» adlı kafedə olub. Onlarla kafenin işçiləri arasında baş vermiş dava zamanı Həmzəyev döyülüb və həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Şübhəli şəxs qismində kafenin inzibatçısı Elçin Nəcəfov və sürücüsü Xaliq Mustafayev saxlanılıblar.

Cinayətin təfərrüatı Baku.Tv-nin xüsusi reportajında.

Videonu təqdim edirik :

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.