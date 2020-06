Yardımlıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyunun 23-də saat 10 radələrində Yardımlı rayonunun Alar kəndi ərazisində Bakı şəhər sakini Abbas Mehralıyev idarə etdiyi “Rexon” markalı ekskavatoru aşırıb və aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Araşdırma aparılır.

