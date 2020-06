Sərtləşdirilmiş karantin rejimi çərçivəsində evdə qalan Bakı sakinləri vaxtlarını əyləncəli keçirmək üçün maraqlı təşəbbüs həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan videoda bir qrup sakin eyvanlarına çıxaraq “Yaşa Azərbaycan” mahnısını səsləndirib.

Mahnının xüsusi həmrəylik və nizamla səsləndirilməsi ətrafdakı insanların da ürəyincə olub. Onlar mahnı ifaçılarını alqışlarla müayiət ediblər.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

(publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.