Türkiyənin Bursa şəhərində 5 nəfərin ölümünə səbəb olan selin dəhşətini əks etdirən yeni görüntülər ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vətəndaşlar tərəfindən telefonla çəkilən görüntülərdə suların dağı az qala ikiyə bölərək çıxdığı görülür. Bu görüntülərə ilk dəfə şahid olan sakinlər isə heyrət içində həmin anları izləyiblər.

O görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Haber7

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.