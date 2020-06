ŞOK HADİSƏ: Qadını qarətçilərdən xilas etdi, başında bıçaqla küçədə gəzdi - ANBAAN VİDEO

Nyu-Yorkun Harlem şəhərində oğrular tərəfindən tutulan qadını xilas etməyə çalışan şəxs hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 34 yaşlı qadını 4 qarətçini əlindən xilas etməyə çalışan şəxs hücum zamanı ciddi xəsarət alıb.

Hücum zamanı başına bıçaq saplanan 36 yaşlı kişi təcili yardıma minməkdən imtina edib. Bir neçə dəqiqə bu vəziyyətdə küçədə gəzən adam təkidlərdən sonra xəstəxanaya aparılıb.

Başında bıçaqla gəzib insanların diqqətini özünə toplayan şəxsin görüntülərini təqdim edirik:

Mənbə: Ensonhaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.