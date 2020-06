Mingəçevir şəhər Təhsil şöbəsinin müdiri koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az bildirir ki, Mingəçevir şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədovun koronavirusun müəyyən olunması üçün verdiyi testin nəticəsi pozitiv çıxıb.

Sahib Məmmədov APA-ya açıqlamasında faktı təsdiqləyib.

