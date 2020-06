Bu əlamətlərdən biri varsa, təcili COVİD-19 analizi verin

Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı artıq 10 milyona yaxınlaşır, 500 minə yaxın insan isə virus səbəbindən həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pandemiyanın yayılmağa başlamasından artıq yarım ildən çox bir vaxt keçsə də, hələ də dünya elmi yeni virus qarşısında acizdir.

Virusun orqanizmdən asılı olaraq fərqli simptomlarla özünü göstərməsi isə vəziyyəti bir az daha qəlizləşdirir.

Virusa yoluxmuş bəzi şəxslərdə heç bir əlamətlər və ya özünü pis hiss etmə halı müşahidə olunmur. Əksər insanlarda (təxminən 80%) xəstəlik xüsusi müalicə tələb olunmadan, sağalma ilə başa çatır.

Açıqlamalarda hər gün yüzlərlə asimptomatik şəxslərin test nəticələrinin müsbət olmasına dair məlumatlar yer alır.

Bütün bunlara baxmayaraq bir neçə nüans var ki, artıq onları “COVİD-19”un ilkin əlamətləri hesab etmək olar. Bunlar aşağıdakılardır:

Temperatur

Qanda oksigen faizinin azalması (90%-dən az olması)

Baş, boyun ağrısı

Oynaqlarda ağrı

Quru öskürək (sinəni deşən şəkildə)

Qarın ağrısı

Dad və ya iyitmə

Hazırda həkimlər davamlı quru öskürəyə fikir verməyi və şübhəli hal yarandıqda hərarətin mütəmadi olaraq ölçülməsini tövsiyə edirlər.

Bu əlamətlərdən hər hansı biri sizdə varsa, mütləq koronavirus testindən keçmək üçün Təcili Tibbi Yardıma müraciət etməlisiniz.

Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) virusun inkubasiya dövrünün 14 günə qədər davam etdiyini bildirir.(qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.