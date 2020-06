“Rahat” marketin işçiləri arasında dava: Biri bıçaqlanıb

Bakıda yerləşən "Rahat" supermarket şəbəkəsinin filiallarından birinin işçiləri arasında dava düşüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu ilin martın 31-i gecə saat 23 radələrində baş verib. "Metropark" ticarət mərkəzinin birinci mərtəbəsində yerləşən "Rahat" supermarketin işçiləri həmin TM-in arxa hissəsində mübahisə ediblər. Onlardan biri, İsmayıl Kərimli iş yoldaşı Rəşad Ağakişiyevi bıçaqlayaraq xəsarət yetirib.

Həmin zaman faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 128.1-ci (Qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

İyunun 24-də cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən İsmayıl Kərimli tutulub. Cinayət işi Məcəllənin 126.1-ci (Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsinə tövsif edilib. Hazırda Narimanov RPİ-də istintaq davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.