Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, növbəti plenar iclas iyunun 29-da keçiriləcək.

