Sabah bu mərkəzlər işləməyəcək - RƏSMİ

Vətəndaşların müraciətlərinə yalnız e-poçt və Çağrı Mərkəzi 142 vasitəsi ilə baxılır; Vətəndaşların yerində qəbulu dayandırılır; Mərkəzlər və 142 - "Çağrı Mərkəzi" şənbə və bazar günü fəaliyyət göstərmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günündə DOST mərkəzləri və 142 - "Çağrı Mərkəzi" fəaliyyət göstərməyəcək. DOST Agentliyindən Sputnik Azərbaycan-a verilən məlumata görə, 27-28 iyun tarixləri şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün həmin günlər də qeyri-iş günüdür. DOST mərkəzləri və 142 - "Çağrı Mərkəzi" iyunun 29-dan yenidən xidmət göstərəcək.

Xatırladırıq ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən 5 iyul tarixinədək vətəndaş qəbulu aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir:

Aşağıda qeyd olunan e-poçt ünvanları vasitəsilə vətəndaşların müraciətləri cavablandırılacaq:

1 saylı Bakı DOST Mərkəzinin e-poçt ünvanı: [email protected]

2 saylı Bakı DOST Mərkəzinin e-poçt ünvanı: [email protected]

3 saylı Bakı DOST Mərkəzinin e-poçt ünvanı: [email protected]

