Gödəkçə aldı, cibindən külli miqdarda pul çıxdı

Polşada kişi "ikinci əl" mağazadan aldığı gödəkçənin cibindən külli miqdarda pul tapıb.



Metbuat.az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 58 yaşlı kii mağazadan gödəkçə alıb və əyninə geymədən evə aparıb.

Evdə gödəkçənin ciblərini açan kişi, dərhal polisə zəng edib. Gödəkçənin cibində külli miqdarda pul və sirli kart olub. Banknotlar rezinlə səliqəli şəkildə bağlanmış olub. Məlum olub ki, mağazada satılan gödəçkə başqa əyalətdən gətirilib. Pulları sayan kişi orada 300 dolların olduğunu görüb. Kişi dərhal polisə müraciət edib ki, baş verənlər haqqında məlumat versin. Polis tapıntını qəbul edib. Və kişiyə dürüstlüyünə görə təşəkkür edilib.

Kişi isə öz addımını qəhrəmanlıq hesab etmir. O bildirir ki, qazana bilir və başqasının pulu ona lazım deyil.

