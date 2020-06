Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji resursları və Dəniz nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Tranzit şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan Ceyhun Babayevin rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb.

O, Baş prokurorluq və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən birgə keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılıb.

AzTV C.Babayevin saxlanılma görüntülərini yayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

