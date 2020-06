ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Rəhman Rəhmanov olub:



Əməkdar artist oğlunun ölümündən danışıb:

“Emilin rəhmətlik qardaşı, oğlum 27 yaşında dünyasını dəyişib. Onun Emildən də yaxşı səsi var idi. Evləndirmişdim, qəşəng də toy etmişdim. 2004-cü ildə eyvandan yıxıldı, gicgahına balaca daş batdı və şah damarını kəsdi”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.