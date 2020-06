Prokurorluq orqanlarında yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Cəfərov Anra Novruz oğlu Ağstafa rayon prokuroru təyin edilib.

Kamran Əliyevin digər əmri ilə Gəncə şəhər prokurorunun müavini Nəsif Nəcəfova Neftçala rayon prokuroru vəzifəsinin icrası həvalə edilib.

