Prokurorluq orqanlarında yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az qafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, İsmayıl Qayıbov Baş Prokurorluğun Xüsusi müsadirə məsələlərinin əlaqələndirilməsi idarəsinin rəis müavini, Qabil Qasımov isə Baş Prokurorluğun Prokurorluqda İstintaqa Nəzarət idarəsinin rəis müavini vəzifələrinə təyin ediliblər.

Qeyd edək ki, İsmayıl Qayıbov Azərbaycanın mərhum Baş prokuroru İsmət Qayıbovun oğludur.

