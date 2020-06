Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı http://e-telebe.edu.az elektron portalı vasitəsilə müraciətlərinin qəbulunun müddəti uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, proses iyulun 1-dək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.