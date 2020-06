ÜST-dən ŞAD XƏBƏR! - Bu tarixdə peyvənd əlçatan olacaq

“Pandemiyanın sürəti artır. Avropada vəziyyət yaxşılığa doğru gedir. Ancaq dünya üzrə ümumilikdə vəziyyət yaxşı deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

Onun sözlərinə görə, bu ilin sonunadək peyvənd tibb işçiləri və həssas qrupdan olan insanlar üçün əlçatan olacaq.

''Koronavirus peyvəndləri üzərində iş gedir. 1 peyvəndin üzəridndə iş isə sonuncu mərhələdir.''

