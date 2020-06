Simptomsuz koronavirus xəstələrinin ev şəraitində müalicəsinin təşkili - VİDEO

Koronavirusla mübarizədə dünya təcrübəsi göstərir ki, ağır simptomları olmayan və ya xəstəliyi yüngül şəkildə keçirən COVID-19-a yoluxmuş xəstələr klinik şəraitdə müalicəyə ehtiyac duymur.

Baku.Tv xəbər verir ki, ÜST-ün və Aİ-nin tibb qurumlarının məlumatına görə, COVID-19-a yoluxmuş insanların 80 faizi xüsusi müalicə almadan sağalıblar. Bu cür xəstələr evdə qala bilər, lakin mütləq özünütəcrid etməli və karantin tədbirlərini gözləməlidirlər. Bu beynəlxalq təcrübə klinikalarda yalnız kompleks dərman müalicəsi və xüsusi avadanlıqların tətbiqi tələb olunan ağır simptomlu xəstələri yerləşdirməklə xəstəxana resurslarından rasional istifadəyə imkan verir və Azərbaycanda da aktiv şəkildə istifadə olunur. Elə bununla əlaqədar, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 1 may tarixli 161 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən xəstəliyə yoluxan şəxslər xəstəliyi yüngül formada keçirdiyi hallarda və onların xüsusi tibb müəssisələrindən kənarda müalicə olunması mümkün hesab edildikdə, onlar həkim rəyinə əsasən müəyyən olunmuş qaydalara riayət etməklə yaşadıqları və ya olduqları yerdə təcrid olunurlar və onların üzərində tibbi müşahidə həyata keçirilir.

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı koronavirus xəstələrinin evdə müalicəsinin tətbiqinə qısa müddətdə başlanacağını və artıq bütün hazırlıqların görüldüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə, "Bu heç bir simptomu olmayan və ya zəif olan xəstələrdir. Təbii ki, həmin şəxsləri poliklinika müşahidə altına alacaq. Dünyada hətta orta ağır xəstələr də evdə müalicə olunur. Biz orta ağır və üzəri bütün risk qrupu olan, 45 yaşdan yuxarı şəxsləri xəstəxanaya gətirəcəyik. 45 yaşdan aşağı simptomu zəif olan xəstələr evdə müalicə olunacaq. Poliklinikalarda xüsusi elektron xidmət tətbiq olunacaq. Poliklinikalar gündə 2 dəfə müxtəlif vaxtlarda zəng edəcək, alqoritmlərə uyğun suallar ünvanlayacaqlar. Həmin suallara verilən cavablara əsasən qrafiklər üzərində xəstələrin xəstəliyinin gedişatı barədə məlumatımız olacaq. İki həftə müddətində onlar simptomsuz şəkildə olsalar, müalicələrini evdə davam etdirəcəklər”

Həkimlər bildirirlər ki, sadəcə bəzi insanlar, xüsusilə, cavan adamlar xəstəliyi yüngül keçirir. Bununla bağlı həkimə müraciət edənlər də var. Müayinə edəndə koronavirus infeksiyasının qalıqlarının olduğunu görmək olur. Araşdırma zamanı bəlli olur ki, bu şəxs bir müddət əvvəl infeksiyaya yoluxub. Sadəcə yüngül keçirdiyindən bunu bilməyib. Bu cür şəxslərin evdə müalicəsinə gəlincə, bəli bu mümkündür. Dünya təcrübəsində də bu var. Xəstəxanalara daha ağır xəstələri yerləşdirmək lazımdır. Yüngül keçirilən şəxslər isə ev şəraitində müalicə olunmalıdır. Bunun üçün ilk növbədə xəstə özünü təcrid etməlidir. Koronavirusun təhlükəli olması onun sürətlə yayılmasıdır. Bu baxımdan, sosial məsafə, gigiyenik qaydalar, özünütəcrid vacibdir. Virusa yoluxan şəxslər də bu qaydalara mütləq əməl etməlidir.

