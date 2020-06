Kimlər COVİD-19 risk qrupuna daxildir? - TƏBİB AÇIQLADI

Səhhətində xroniki xəstəlik olanlar risk qrupuna aiddir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Kabineti yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB)şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib.

Onun sözlərinə görə, vərəm və digr xəstələr özlərini qorumalıdır: "Çünki bu xəstəlik hava damcı yolu ilə yayılır. Ona görə də onlar toplam insanlar olan yerə getməməlidirlər. Biz bütün tibb müəssisələrini bağlayıb COVİD xəstəxansı edə bjıərilk və bu xəstəliyin qarşısənı ala bilərik. Amma bəs onda bizim xroniki xəstələrimizin müalicəsi necə olacaq? Ona görə də xroniki xəstələr özlərini təcrid etməli və daha ciddi qorunmalıdır".

