Avropada yoluxma yenidən artır - ÜST həyəcan təbili çaldı

Ötən həftə ərzində Avropada bir neçə aydan sonra ilk dəfə olaraq yeni koronavirus infeksiyası hallarının sayında artım qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa regionu üzrə direktoru Hans Klyuqe deyib.



Onun sözlərinə görə, pandemiya ilə əlaqədar tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər yumşaldılmağa başlanandan Avropada koronavirsa yoluxma ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin artım müşahidə edilib.



ÜST rəsmisi vurğulayıb ki, son iki həftə ərzində Avropanın 30 ölkəsində infeksiyaya yoluxma hallarında artım olub.



“Bu ölkələrdən 11-də virusun sürətlə yayılması epidemiyanın yenidən başlamasına səbəb ola bilər. Bu proses dayandırılmalıdır. Əks təqdirdə Avropa ölkələrinin səhiyyə sistemləri yenidən uçuruma yuvarlanacaq”.



Klyuqe əlavə edib ki, Avropanın bəzi dövlətləri koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri tez aradan qaldırıb və infeksiyanın daha geniş yayılmasına şərait yaradıb.



“Bəzi Avropa ölkələrində bu risk artıq reallığa çevrilib. Polşa, Almaniya, İspaniya və İsrail hökuməti koronavirusa yoluxmanın yeni hallarına tez bir zamanda reaksiya verdi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.