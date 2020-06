Bəhram Bağırzadə ilə bağlı YENİ XƏBƏR

Bəhram Bağırzadə iyunun 10-da çəkilən kompüter tomoqrafiyasına qədər koronavirus xəstəsi olduğuna qətiyyən inanmaq istəmirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübi və Tədris Mərkəzinin rəisi, deputat Rəşad Mahmudov deyib.



"Bəhram Bağırzadə yenidən şikayətlərinin, boğulma hissinin artması ilə ayın 13-də başqa xəstəxanadan bizim xəstəxanaya transfer olundu. Aparılan bütün müdaxilələrə baxmayaraq, ağciyərin böyük hissəsinin artıq zədənləndiyi məlum oldu. EKMO-ya bağlandı və EKMO-ya bağlandıqdan sonra ayın 19-da ağciyərin demək olar ki,100 faizədək hissəsinin zədələndiyi aşkar edildi", - deyən deputat vurğulayıb.



Qeyd edək ki, Azərbaycanın Əməkdar artisti Bəhram Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub. O, vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən əvvəl müalicə olunduğu xəstəxanadan iyunun 13-də Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb.



Əməkdar artistin 90%-dən çox ağciyər toxuması zədələndiyindən onu ECMO cihazına qoşublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.