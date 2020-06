Hadisə Türkiyənin İstanbul şəhərində meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mənzilin eyvanına tamamilə çılpaq şəkildə çıxan qadını özünü aşağı ataraq intihara təşəbbüs göstərib. Lakin qadının bu cəhdinin qarşısını almaq mümkün olub.

Qadının psixoloji problemlərinin olduğu bildirilib.

Mənbə: Sondakika.com

