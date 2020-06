Türkiyədə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə Manisa bölgəsində 5,5 bal gücündə zəlzələ meydana gəlib. Zəlzələ nəticəsində dağıntıların və ölümün olmadığı bildirilib. Məlumata görə, zəlzələ yerin 9,29 kilometr altında baş verib.

Zəlzələnin İstanbul şəhərində də hiss edildiyi qeyd edilib.

Mənbə: sondakika.com

