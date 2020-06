Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Ordumuzun gücü Azərbaycan xalqının ona olan inamında və dəstəyindədir. Hər bir Azərbaycan əsgəri xalqımızın qürur mənbəyidir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.